الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خففت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنايات بالسجن ست سنوات والإبعاد إلى الحبس ستة أشهر فقط، بحق عامل آسيوي شرع في قتل زميله بتوجيه طعنة نافذة له في بطنه، لكن المجني عليه نجا من الموت بعد جراحة عاجلة أجريت له في مستشفى راشد.

وقال شاهد عيان على الواقعة إنه كان داخل مصلى في منطقة رأس الخور، وشاهد المتهم يختبئ أسفل درج إحدى البنايات، ثم شاهد المجني عليه يتجه نحوه، ودار بينهما حديث تطور سريعاً إلى مشادة كلامية وتدافع بالأيادي، وصفع كل منهما الآخر، ثم تبادلا الضرب بالعصي، وتجمهر الناس وحاولوا فض الشجار ونزع سكين كان بحوزة المتهم، لكنهم لم يستطيعوا، ورآه لاحقاً يخفي السكين بجوار أحد المكيفات القديمة.

وأضاف الشاهد أنه توجه لتفقد ما يحدث، ورأى المجني عليه ينزف بغزارة فسأله عما حدث، فأخبره بأن المتهم طعنه بسكين، لافتاً إلى أنه بادر بخلع قميصه، ووضعه على الجرح، محاولاً وقف تدفق الدماء التي كانت تنزف بغزارة، حتى وصلت دورية الشرطة والإسعاف، وأخبر رجال الشرطة بمكان السكين، وألقوا القبض على المتهم الذي أوقفه حراس الأمن، فيما تلقى المجني عليه الإسعافات ونقل إلى المستشفى وخضع لجراحة عاجلة.

من جهته، اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه استخدم سكيناً في طعن المجني عليه نتيجة خلافات بينهما، وحاول إخفاءه لاحقاً قبل أن يقبض عليه، ووجهت إليه تهمة ارتكاب جناية الشروع في القتل، وقرّرت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في دبي التي قضت بإدانته وسجنه ست سنوات، لكن خففت محكمة الاستئناف الحكم وقضت بحبسه ستة أشهر فقط.

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