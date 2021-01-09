الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جنسية

تلقى قارئ اتصالاً من شركة مختصة في سوق العقارات، عرضت عليه شراء شقق في أحد المشروعات، وعندما رفض العرض، حاولت مندوبة التسويق إقناعه بالحصول على جنسية دولة أخرى مقابل 29 ألف درهم، متسائلاً عن قانونية مثل هذه العروض، ومدى صحتها.

رسوم

اشتكى متعامل مع بنك الإمارات دبي الوطني، من فرض رسوم قدرها 100 درهم على حوالة دولية، من دون علمه، مشيراً إلى أنه كان يجري الحوالة نفسها في آخر خمس سنوات من دون أية رسوم، وعندما تواصل مع خدمة العملاء في البنك، أبلغوه بأن هناك وسيطاً حصل على الرسوم، ولا يمكن استردادها.

إجراءات

دعا زوّار مراكز تجارية في الدولة إلى تكثيف الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس «كورونا»، في وقت تراجع فيه اهتمام الكثير من الزبائن بوسائل الوقاية اللازمة.

دراجات

أعرب سكان في الشارقة عن انزعاجهم من تزايد ظاهرة استخدام الدرجات النارية الصغيرة، التي يقودها بعض العمال في شوارع رئيسة وفي الأحياء، من دون أي التزام بالقواعد المرورية، متسائلين عن مدى قانونية سير هذه الدراجات من دون ترخيص.

تمديد

دعا متسوقون جمعية الشارقة التعاونية إلى أهمية إعادة العمل بنظام الدوام 24 ساعة في بعض الفروع، على غرار ما كان يحدث في فترات سابقة، وذلك بما يدعم حرية التسوق خلال فترات مختلفة، ويسهم في تجنب فترات الازدحام خلال النهار.

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