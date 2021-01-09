الامارات | «خدمات رأس الخيمة»: خطة لتوطين الوظائف الإدارية

شكرا لقرائتكم خبر عن «خدمات رأس الخيمة»: خطة لتوطين الوظائف الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، إن الدائرة تعمل على رفع نسبة التوطين بالوظائف الإدارية في مؤسساتها، مضيفاً أن عدد المواطنين العاملين فيها يصل إلى 71 مواطناً، بما نسبته 33% من إجمالي عدد الموظفين، الذي يتجاوز 300 موظف.

وأوضح أن الدائرة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، قررت أن يكون 2021 عام التوطين، من خلال إحلال الوظائف الإدارية، وتعيين مواطنين في مختلف أقسام المؤسسات التابعة لها، لافتاً إلى تدريب عدد من الطلاب الجامعيين حالياً، تمهيداً لتعيينهم فور تخرجهم من جامعاتهم.

وقال إن على المواطنين الراغبين في الحصول على وظائف في الدائرة إرسال أوراقهم الشخصية عبر الإيميل الخاص بمدير الدائرة، لإجراء المقابلات معهم، لافتاً إلى عدم اشتراط أن تكون لديهم خبرة كافية في المجال الذي يدرسونه، لأن الدائرة ستدربهم في بعض مؤسساتها، لتعيينهم فور التخرج.

وعن مشروعات الدائرة، أشار الحمادي إلى دراسة 12 موقعاً في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية ومدينة رأس الخيمة، لإنشاء حدائق مجتمعية داخل الأحياء السكنية، وإرسال الدراسة إلى بلدية رأس الخيمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحديد التصاميم اللازمة لتنفيذها.

وأضاف أنه سيتم تقديم خدمات الحدائق المجتمعية لشريحة كبيرة من سكان الإمارة، مرجحاً أن يبدأ تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الجاري، والانتهاء منها العام المقبل.

وأكد الحمادي مراعاة تنفيذ الحدائق من دون جدران عبر سياج زراعي، وتوفير ممشى رياضي بما يناسب حدائق الأحياء السكنية.

وتابع أن الدائرة تلقت ملاحظات من المتعاملين حول تطوير شارع الاتحاد، بداية من دوار الشيخ محمد بن زايد عند مدخل إمارة رأس الخيمة حتى دوار الحمرا في منطقة الجزيرة الحمراء، مؤكداً أنها رصدت ما يحتاج إليه الطريق من تحسينات، وعدلته، ووسعته في بعض المناطق، كما حددت المسارات في مناطق أخرى، وأنشأت جسراً للمشاة مقابل الحمرا مول.

وأضاف الحمادي أن ملف تطوير الطريق موجود لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وكانت الوزارة تعاونت مع أحد الاستشاريين لدراسته بداية العام الماضي، لكن المشروع تأجل بسبب جائحة «كورونا»، لافتاً إلى طرحه مجدداً خلال الفترة المقبلة.

وطالب بإرسال المقترحات والملاحظات عبر التطبيقات الذكية والإلكترونية لمتابعتها من الإدارة.

تطعيم 1000 عامل

قال مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، إن الدائرة أطلقت مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتطعيم الموظفين بالإدارات العليا في الدائرة بلقاح «كورونا» خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى تطعيم 60% من العمال باللقاح خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع جهّزت قاعة لتطعيم العمال، وانتهت من تطعيم 600 عامل خلال ثلاثة أيام، بمعدل 200 عامل يومياً، وصولاً إلى تطعيم 50 عاملاً يومياً، حتى وصل عدد الحاصلين على اللقاح بالدائرة إلى 1000 عامل، من إجمالي 1800 عامل.

وأكد العمل على تطعيم السائقين والمسؤولين في مؤسسات الدائرة خلال الفترة المقبلة.

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