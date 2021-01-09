الامارات | «كهرباء الشارقة» تنجز 54% من أعمال محطة سفاري بالذيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تنجز 54% من أعمال محطة سفاري بالذيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إنجاز 54% من الأعمال المدنية، و19% من الأعمال الكهربائية في مشروع محطة سفاري الكهربائية بمنطقة الذيد، التي من المتوقع الانتهاء منها في شهر مايو 2021.

وأشارت إلى أن المشروع يعتبر من المشروعات الرائدة بالمنطقة الوسطى لما له من فوائد، منها تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية بالذيد، وخفض نسبة انقطاع التيار، والإسهام في رفع القدرة على توصيل الكهرباء للمباني الجديدة بشكل أسرع.

وبينت أن تطوير المحطات يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتحقيق الثبات والاستقرار للشبكة الكهربائية في مناطق الإمارة كافة.

وأوضحت أن مواكبة التوسعات العمرانية والصناعية تتطلب التوسع في مشروعات الطاقة والمياه، وشبكات النقل والتوزيع لمواجهة الطلب المتزايد عليهما، منوهة بأن تقديرات الهيئة تشير إلى استمرار نمو الطلب على الطاقة في إمارة الشارقة، بنسبة تصل إلى 7%.

وأوضحت أن الفرق الفنية بالهيئة تتابع تنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات البيئية والجودة، وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في تنفيذ وتشغيل المحطات وتشغيل الشبكة الكهربائية بأعلى مستويات الأداء فنياً، كما تعمل على تنفيذ كل الدراسات اللازمة لتطوير وتوسعة شبكات النقل والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء، ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز قدرات المحطات، لتلبية معدلات الطلب المتزايد على الكهرباء. وأشارت إلى أن استراتيجية الهيئة تتضمن الاستمرار في متابعة التوسعات، وتنفيذ المشروعات الحيوية ومحطات التوزيع اللازمة لتغذية هذه التوسعات بالكهرباء، معتمدة على تطوير المحطات في المناطق القديمة، وإضافة محطات جديدة في المناطق التي زادت كثافتها السكانية.

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