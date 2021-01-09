الامارات | 53859 شخصاً تلقوا جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 53859 شخصاً تلقوا جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 53 ألفاً و859 جرعة من لقاح «كوفيد ـ 19»، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن خطتها لتوفير اللقاح لأكثر من 50 % من سكان الدولة.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 941 ألفاً و556 جرعة.

وأطلقت الوزارة والهيئات الصحية حملة وطنية، تدعو إلى تلقي اللقاح، خصوصاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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