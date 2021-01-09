الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■سرق عاطلان مركبة رباعية الدفع، قاما بفتحها، ثم انتزعا جهاز الكمبيوتر الخاص بها، واستبدلاه بآخر، ونزعا الموصل الكهربائي للمفتاح واستبدلاه بآخر، ثم قاما بتشغيلها ونقلها لتقطيعها، ثم تهريبها، لكن الشرطة استطاعت القبض على أحدهما وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة آسيوي سرق مع آخر هارب بطاريات عدد من الشاحنات في القوز، حيث دأبا على التسلل إلى أماكن وقوفها وفكها وبيعها خردة، وأقر المتهم المقبوض عليه بجريمته، عازياً قيامه بذلك مع المتهم الهارب إلى مروره بضائقة مالية.

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محمد فودة: [email protected]

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