«الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة» يطلق مشروع «أجمل أسرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أطلق المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة مشروعه الإعلامي الجديد «أجمل أسرة»، وذلك تحقيقاً لرؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في توظيف جميع الإمكانيات والمؤسسات لخدمة الأسرة واستقرارها في المجتمع.

وتحدثت صالحة عبيد غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي خلال الإطلاق في بث مباشر عبر الانستغرام عن أهداف المشروع الأسري الجديد، الذي تطمح إدارة المكتب لأن يكون إضافة جديدة ومؤثرة لبرامج ومشاريع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي يعمل المكتب تحت مظلته، ويسير على نهجه في تقديم كل ما يهم الأسرة، ويحقق تماسكها وترابطها، ويساعدها على مواجهة التحديات التي تعترض طريق استقرارها. وأوضحت غابش أن العمل على المشروع بدأ منذ سبتمبر 2020، حيث تم وضع الفكرة الأولى للمشروع، وتم العمل على تطويرها استثماراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها الظروف الصحية الراهنة، وتم التعاون مع أحد الخبراء في الإستراتيجيات ووضع خطة مناسبة للمرحلة القادمة لعمل المكتب الثقافي والإعلامي، إلى جانب تنفيذ غرفة عمليات افتراضية لإعداد البرنامج.

ولفتت غابش إلى أن فريق العمل الذي يخدم متطلبات المشروع يضم كوادر من مختلف التخصصات، كالكتابة والتصوير والإخراج والتصميم، وأغلبهم من موظفات المكتب الثقافي والإعلامي.

وحول آلية عمل المشروع أكدت رئيس المكتب الثقافي والإعلامي، أن المشروع سيكون عبارة عن منشورات توعية تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة، وتحقق هدفها المنشود، لافتة إلى أنه على الرغم من أن هذه المنشورات تدور جميعها حول محور واحد، وهو «الأسرة» إلا أنها تتميز بتنوع عناوينها.

وأوضحت أن هذا المشروع الجديد هو جزء من منظومة متكاملة تعمل عليها جميع إدارات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف الوصول لأسرة إماراتية آمنة متماسكة قادرة على أن تؤسس لمجتمع آمن متماسك، مشيرة إلى أن المشروع سيقدم الجديد باستمرار، وسينمو ويتطور وفق أفكار واقتراحات الجمهور، ووفق أي مستجدات، ليحقق هدفه الرئيس، وهو الوصول لمجتمع يضم في كل بيتٍ أجمل أسرة.