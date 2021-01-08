ناعمة المنصوري: «تنظيم التبرعات» يعزز الجهود الإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أن موافقة المجلس على مشروع قانون تنظيم التبرعات مؤخراً، من شأنه أن يعزز الجهود الكبيرة للإمارات في مجال العطاء الإنساني ويوفر بيئة جاذبة للعمل الخيري على مستوى الدولة.

وقالت: إن أهمية التشريع تأتي في إطار النهج الإنساني الراسخ الذي تأسست عليه الدولة والذي بات أسلوب حياة لدى شعب الإمارات، مما يسهم في توحيد كافة الجهود في مختلف مجالات العطاء الإنساني من خلال تنظيم التبرعات وحماية أموال المتبرعين، لافتة إلى أن المشروع شهد مناقشات مستفيضة مع أصحاب العلاقة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية أسفرت عن استحداث 9 مواد، حيث شملت التعديلات أغلبية مواد مشروع القانون وفقاً لأفضل الممارسات التشريعية المتبعة عالمياً. وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توفير بيئة آمنة تنظم عملية التبرع في الدولة، وتسهم في استمرارية العمل الخيري، بما يعزز مفهوم العطاء والعمل الإنساني.