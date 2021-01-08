بلحيف النعيمي يناقش تحديات تربية نحل العسل

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

زار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، حديقة عسل حتا التابعة لمجموعة «اي ان اتش بي»، في إطار استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة لدعم وتعزيز المنتج الغذائي المحلي، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز العمل الميداني.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي ينفذها معالي الوزير وفريق عمل الوزارة للوقوف على أهم التحديات التي تواجهها القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، وبالأخص قطاعات الإنتاج الغذائي والعمل على تطبيق حلول مبتكرة لها، بما يضمن تعزيز قدرتها وكفاءتها الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية سلاسل توريد الغذاء للسوق المحلي.

وتولي الوزارة مجال تربية نحل العسل أولوية واهتماماً خاصاً، نظراً لما يلعبه النحل من دور حيوي واستراتيجي في تلقيح نباتات المحاصيل الغذائية، فبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه من بين 100 نوع من المحاصيل المسؤولة عن توفير 90% من الغذاء عالمياً، يعتمد 71 نوعاً تقريباً على تلقيح النحل.

وناقش معاليه مع الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة «اي ان اتش بي»، أهم التحديات التي يواجهها مجال تربية نحل العسل، ومتطلبات زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسيته المحلية والعالمية، واطلع معاليه على التقنيات الحديثة المطبقة في الحديقة لضمان جودة وكفاءة عمليات تربية النحل وإنتاج العسل وفق أعلى المعايير العالمية.

وتعد شركة «اي ان اتش بي» من أكبر منتجي عسل النحل في دولة الإمارات بقدرة إنتاجية تتجاوز 20 طناً موسمياً، وأنتجت ما يزيد عن 140 طناً من العسل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتمتلك ما يزيد عن 8 آلاف خلية نحل، وتعمل في 6 أسواق في المنطقة العربية تشمل الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية، وسلطنة عمان، ومصر، والسودان.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وقدرات القطاع الزراعي، بما يشمله من إنتاج نباتي وحيواني على تطبيق منظومة متكاملة تشمل إقرار التشريعات وإطلاق البرامج والمبادرات الداعمة لهذا القطاع، بما يشمله من مجالات عدة ومنها تربية نحل العسل.

وتشمل جهود الوزارة في هذا المجال إقرار التشريعات الخاصة باستيراد وتداول نحل العسل ومنتجاته، والتي تحدد سلالات النحل المسموح باستيرادها والأخرى المحظورة ومواصفات النحل المستورد، وإطلاق خدمات إلكترونية - مجانية - متخصصة لاعتماد الأغذية والمكملات الغذائية لنحل العسل خلال النصف الأول من 2020، ويجري العمل حالياً على تطوير هذه الخدمات لإطلاق منصة متكاملة لخدمات قطاع تربية النحل والعاملين به.

وبهدف دعم وتنمية قطاع تربية نحل العسل في الدولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاطلاع والاستفادة من التجارب العملية الناجحة، وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة «ANHB» المتخصصة في قطاع تربية النحل ومستلزماته.

وضمن جهودها لتسويق المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته في السوق المحلي والأسواق الخارجية، وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع العديد من منافذ البيع - التابعة للقطاع الخاص - لتسويق الإنتاج المحلي من نحل العسل، كما تعمل على تسويقه والتعريف به ضمن الفعاليات الهامة التي تقام على مستوى الدولة مثل معرض الابتكارات الزراعية الذي يقام في أبوظبي، وضمن فعاليات أسواق المزارعين.

وتركز الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المسؤولة محلياً واتحادياً من شركائها الاستراتيجيين على التوسع في عدد وحجم المحميات الطبيعية والرقعة الخضراء في الدولة، بما يسهم بدوره في توفير مساحات رعي أوسع لنحل العسل.