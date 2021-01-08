«إعلامي الفجيرة» يوثق أنشطة حمد الشرقي في 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة فيديو توثيقياً يستعرض فيه أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على مدار العام 2020.

ويوثق الفيديو أهم الفعاليات التي شارك فيها سموه، إلى جانب أصحاب السمو حكام الإمارات، ومن ضمنها حضور الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، الذي أقيم في جزيرة الجبيل منطقة غابات القرم في العاصمة أبوظبي.

ويستعرض الفيديو أيضاً الجولات التفقدية لصاحب السمو حاكم الفجيرة على عدد من المشاريع التنموية في الإمارة وأبرزها تفقد ميناء دبا الفجيرة والاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال إنشائية في الميناء إضافة إلى زيارة سموه ميناء التزود وخدمات السفن الجديد، كما اطلع سموه على سير العمل في مشروع ملعب نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي الجديد.

ويعرض الفيديو حضور سموه مراسم رفع علم الدولة في الساحة الأمامية لقصر سموه في الرميلة، كما يوثق جولات صاحب السمو حاكم الفجيرة الاطلاعية على كافة مناطق الإمارة، إلى جانب مشاركاته في عدد من المناسبات الخاصة. واختتم الفيديو برسالة سموه التي وجهها للممرضين، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يتزامن مع يوم التمريض العالمي، وشكر الطاقم الطبي وطاقم الممرضين على الجهود الكبيرة التي يبذلونها كخط دفاع أول ضد وباء «كيوفيد- 19».