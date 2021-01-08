إطلاق دورات جماعية لتعلّم الفرنسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي عن إطلاقها لدورات تعليمية جماعية للغة الفرنسية، بهدف منح الجميع فرصة تجربة جولة ترفيهية شيّقة في أجواء فرنسية مع بداية عام 2021.

ودعت إدارة الرابطة جميع عُشّاق اللغة الفرنسية للتسجيل في هذه الدورات المُميّزة، للحصول على تجربة تعليمية مثالية وسط أحدث وسائل الراحة، ومكتبة فرنكوفونية جديدة، والتفاعل وجهاً لوجه مع المدرسين المؤهلين تأهيلاً عالياً لتقديم دروس اللغة الفرنسية في الصفوف الجماعية.

وتشمل الدورات التدريبية التي توفرها الرابطة الثقافية الفرنسية، دورات التأهيل والاستعداد للامتحانات بما في ذلك الدبلوم الأول (للأطفال) أو دبلوم البالغين الشهادة الممنوحة من وزارة التعليم الفرنسية لإتقان اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، وغيرها من الدورات التأهيلية.

كما دعت الرابطة الثقافية الفرنسية الجميع إلى استكشاف مجالٍ آخر من مجالات التعلم ، بدءاً من دورات الموسيقى والفنون المتاحة للجميع، إضافة إلى فصول التفوّق المميزة للبالغين الناطقين بالفرنسية الذين يسعون إلى تعلّم اللغتين العربية والإنجليزية في مركز الثقافة والترفيه «ميزون دي لا فرانكوفوني».