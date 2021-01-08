انطلاق ملتقى «أحلام وأمنيات الأجيال»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، تم إطلاق مبادرة «ندوة أجيال الخمسين» أولى فعاليات الجمعية لعام 2021 خلال الملتقى الأول «أحلام وأمنيات الأجيال» ضمن برنامج «أجيال واعية» إحدى برامج جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل.

شارك في الندوة كل من مايد المر أصغر إعلامي إماراتي، وعبدالله سالم الشامسي لاعب كرة قدم في نادي العين، وضمن منتخب الإمارات للشباب، وحميد العيسائي رئيس فريق الإعلام في برلمان قادة المستقبل، ومثايل الصريدي عضو في البرلمان الإماراتي للطفل وممثل الإمارات في البرلمان العربي للطفل، وميرة الحمادي ممثلة سفراء الابتكار في إيرلندا، وأدهم محمد عبدالرحيم متحدث من جمهورية مصر العربية.

وقد تناغمت أفكار المتحدثين حول الاستعداد للعام الخمسين بما يحمل من أحلام يخططون لها لتصبح واقعاً وأمنيات لقيادتهم ودولتهم بمواصلة الارتقاء، إلى جانب الحديث عن تجربة التعليم عن بُعد. وتخللت الندوة - التي شارك فيها أعضاء من مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية - فقرة ثقافية تم خلالها قراءة قصة بعنوان «أحلام الصغار على الجدار».

وتوجه الجميع بالشكر والتقدير للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل على ما تقدمه من دعم وتوجيهات لتعزيز وتمكين أجيال الوطن ثقافياً ومهارياً ونفسياً.

واختتمت الندوة بالإعلان عن اللقاء التالي المقرر عقده في الأول من فبراير المقبل تحت عنوان «مقومات تشكيل وعي الأجيال».