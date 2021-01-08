«طبية عجمان» تفتتح مركزاً جديداً لقاح كوفيد 19

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

افتتحت منطقة عجمان الطبية مركزاً جديداً لإعطاء لقاح كوفيد- 19 في إمارة عجمان، وأوضح حمد تريم الشامسي مدير المنطقة، أن المركز الجديد يقع في الجمعية الهندية في منطقة الجرف الصناعية بالقرب من السوق الصيني، حيث يستقبل الراغبين في أخذ اللقاح من السبت إلى الخميس من الساعة: 9:00 صباحاً إلى الساعة 9:00 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3:00 بعد الظهر إلى الساعة 9:00 مساء. وأشار حمد تريم الشامسي إلى أن التوسع في أعداد المراكز والأماكن التي تقوم بإعطاء لقاح «كوفيد- 19» يأتي ضمن أهداف وخطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير اللقاح للنسبة المحددة من قبل الدولة لأفراد المجتمع. وأشار إلى أن منطقة عجمان الطبية وضعت خطة كاملة وشاملة لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على اللقاح، وذلك بتوفيره في 6 مراكز صحية موزعة على مختلف مناطق عجمان.