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الامارات | استشارة x معلومة.. 8 مسؤوليات على المواطن خلال البحث عن عمل

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إعداد : أشرف جمال 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استشارة x معلومة.. 8 مسؤوليات على المواطن خلال البحث عن عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1- التسجيل في نظام البحث عن وظائف بمنصة توطين، وتفعيل الطلب مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

2- أن يكون متاحاً للعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلبه للعمل.

3- ألا يتغيب عن حضور برامج التقييم وأيام التوظيف (ثلاث مرات).

4- ألا يرفض أكثر من ثلاثة برامج تدريبية أو تأهيلية تعرض عليه.

5- ألا يرفض أكثر من ثلاث فرص توظيف مناسبة في القطاع الخاص.

6- ألا يرفض أكثر من عرض عمل مناسب.

7- أن يلتزم بالرد على البريد الإلكتروني، والهاتف المسجل في النظام.

8- أن يخطر الوزارة بأي تغيير يطرأ على البريد الإلكتروني أو الهاتف المسجلين في النظام.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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