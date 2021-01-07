الامارات | مراكز «صحة دبي» تشهد إقبالاً متزايداً للحصول على «فايزر»

شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز «صحة دبي» تشهد إقبالاً متزايداً للحصول على «فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19»، الدكتورة فريدة الخاجة، أن لقاح «فايزر - بايونتك» متاح للمواطنين والمقيمين مجاناً.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «إن مراكز الهيئة تشهد إقبالاً متزايداً للحصول على التطعيم. وإن التطعيم يُعطى وفقاً لمراحل محددة بدأتها الهيئة بالفئات ذات الأولوية، وهي: المواطنون والمسنون المقيمون (فوق 60 سنة)، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، والمنتسبون لخط الدفاع الأول من جميع الجهات، والعاملون في المهن الحيوية التي تتطلب مواجهة مباشرة مع المتعاملين، ثم الراغبون من مختلف شرائح المجتمع، وفق البروتوكولات المعتمدة المحلية والعالمية المعمول بها».

واستعرضت الخاجة أهم الأسئلة الشائعة والردود الخاصة بها في الآتي:

- هل يمكن لمن أصيب سابقاً بـ«كوفيد-19» أخذ التطعيم؟

■■ نعم، على أن يكون مرّ على الإصابة أكثر من ثلاثة أشهر.

- في حال أخذ تطعيم آخر غير مرتبط بمرض «كوفيد-19»، مثل لقاح (الإنفلونزا)، هل يمكن للشخص الحصول على تطعيم «كوفيد-19»؟

■■ نعم، يمكن ذلك، ولكن يجب أن يكون مرّ أكثر من أربعة أسابيع.

- أخذت أحد أنواع تطعيم «كوفيد-19» مسبقاً، هل من الآمن أخذ تطعيم «كوفيد-19»؟

■■ لا، من غير الآمن أخذ أنواع مختلفة من تطعيم «كوفيد-19».

- قد لا أكون موجوداً في دبي لأخذ الجرعة الثانية من التطعيم، هل يمكن تغيير الموعد ليوم آخر؟

■■ نوصي بالتزام الإجراءات والمواعيد الخاصة بالتطعيم، لضمان الحصول على مستوى المناعة المطلوب، والاستفادة القصوى من اللقاح.

- ما موعد الجرعة الثانية من التطعيم؟

■■ الجرعة الثانية ستكون بعد 21 يوماً من الجرعة الأولى.

- هل سيُعفى الأشخاص الذين تلقّوا تطعيم «كوفيد-19» من فحص «كوفيد-19» لأغراض السفر، وقبل العمليات الجراحية في دبي؟

■■ حتى الآن، لا يوجد إعفاء، ويتوجب على الجميع اتباع الإجراءات والسياسات الخاصة بـ«كوفيد-19» المتبعة في الإمارة.

- هل يمكن الاستغناء عن لبس الكمامة بعد أخذ تطعيم «كوفيد-19»؟

■■ يجب الالتزام بلبس الكمامة وأخذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من «كوفيد-19»، وفق الإجراءات المتبعة في الإمارة.

- هل التطعيم آمن لأصحاب الأمراض المزمنة؟

■■ التطعيم آمن وفعال، ويوصى به لأصحاب الأمراض المزمنة، كونهم من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات «كوفيد-19». وسيتولى الطبيب المعالج إبلاغ الشخص عند وجود ما يمنع حصوله على التطعيم.

- أتناول مجموعة من الأدوية، هل يعتبر التطعيم آمناً لي؟

■■ الطبيب المعالج هو من سيحدد ذلك، بعد اطلاعه على الأدوية التي تتناولها، وما إذا كان لديك حساسية من أي نوع.

- ما كُلفة تطعيم «كوفيد-19»؟

■■ التطعيم مجاني.

- هل تطعيم «كوفيد-19» اختياري أم إلزامي في دبي؟

■■ التطعيم اختياري، ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود ما يمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المعالج.

7 خطوات للحصول على لقاح «فايزر» في دبي

وضعت هيئة الصحة في دبي خطة متكاملة لضمان توفير لقاح «كوفيد-19» للفئات المحدّدة، ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم، التي بدأ تنفيذها قبل نهاية العام الماضي. وحدّدت سبع خطوات يجب

اتباعها لضمان الحصول على اللقاح بسهولة ويسر، مشيرة إلى وجود بروتوكول متبع لأخذ لقاح «فايزر - بايونتك»، يتضمن:

1- التسجيل للحصول على موعد لأخذ التطعيم عبر تطبيق هيئة الصحة في دبي «DHA»، أو الرقم الموحد 800342.

2- الحصول على رسالة نصية بالتوجيهات والنصائح (في حال استيفاء المعايير).

3- التأكد من قراءة نموذج الإقرار بالموافقة.

4- فحص العلامات الحيوية عند الوصول إلى مركز أخذ اللقاح.

5- أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

6- الانتظار لمدة 20 دقيقة بعد تلقي اللقاح، للملاحظة.

7- تلقي رسالة نصية قصيرة بشهادة التطعيم، وموعد الجرعة الثانية، بعد 15 دقيقة من انتهاء رحلة أخذ اللقاح.

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