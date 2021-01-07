الامارات | 2988 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و3658 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 2988 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و3658 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 2988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت إجراء 163 ألفاً و100 فحص خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص، وتكثيف إجراءات التقصي، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة، والمخالطين لها، وعزلها.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 221 ألفاً و754 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة خمسة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 694 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 3658 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء المسجلة في الدولة 199 ألفاً و178 حالة.

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