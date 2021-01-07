الامارات | "الصحة": 61 ألف شخص يتلقون لقاح كوفيد-19 في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 61 ألف شخص يتلقون لقاح كوفيد-19 في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير لقاح "كوفيد19" لأكثر من 50% من سكان الدولة، أعلنت الوزارة عن تلقي 61,396 شخصا جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 887,697 جرعة.

وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية عن اطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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