الامارات | "الصحة": تلقي 61 ألف شخص لقاح كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": تلقي 61 ألف شخص لقاح كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير لقاح " كوفيد 19 " لأكثر من 50% من سكان الدولة، أعلنت الوزارة عن تلقي 61,396 شخصا جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 887,697 جرعة.

وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية عن اطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح وخاصة كبار السن وأصحابالأمراض المزمنة.

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