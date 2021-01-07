«الصحة» تعلن عن سحب 5 منتجات طبية

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 5 قرارات بشأن سحب تشغيلات محددة من منتجات طبيبة مختلفة، قامت بعض الشركات المصنعة لها بالسحب الطوعي لها، لعدم مطابقة المواصفات المعتمدة، وأخرى بعد اكتشاف شوائب بها.

وأبلغت الوزارة، جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بقرارات سحب هذه المنتجات الطبية، لعدم مطابقتها للمواصفات، وطلبت اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وأشارت الوزارة، إلى سحب المنتج الطبي Salonpas Patch 2’S، وذلك بعد قيام الشركة المصنعة بالسحب الطوعي لعدد من التشغيلات، بسبب عدم المطابقة للمواصفات المعتمدة.

وأعلنت الوزارة عن سحب المنتج الطبي Milrinone Lactate Injection 1mg/ml, 10ml، بسبب وجود خلل في جودة التشغيلة رقم 1419020، تمثل في وجود شوائب في المنتج أظهرتها الفحوصات والتحاليل اللازمة.

أبلغت الوزارة جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بسحب عدد من التشغيلات من المنتج AMS 700TM with MS PumpTM، بسبب السحب الطوعي للمنتج الطبي من قبل الشركة المصنعة للأجهزة، وذلك بعد استلام الكثير من الشكاوى بخصوص التنشيط الأولي للجهاز، خلال أول شهرين بعد إجراء زرع 700 AMD.

وذكرت أن المريض والطبيب يواجهان صعوبة في تنشيط المضخة، حتى بعد التدريب الشامل للمرضى على كيفية تشغيل الجهاز.

ووجهت الوزارة، بسحب منتج واحد من Dextin 4mg/ml injection، بسبب خلل في جودة التشغيلة MV2D35، تمثل في وجود شوائب سوداء في المنتج ورداءة التصنيع.

وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلة المذكورة للمنتج في حال توفرها.

وأصدرت الوزارة قراراً بسحب طوعي من الشركة المنتجة لجميع التشغيلات من المستحضر الصيدلاني ZERBAXA، ويستخدم لعلاج الالتهابات التي تسببها الميكروبات، حيث أظهرت نتائج الاختبار الروتينية حول تعقيم المنتج بعد التصنيع لعدد من التشغيلات، عدم استيفاء المنتج للمواصفات المطلوبة.



