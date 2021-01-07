الامارات | افتتاح مركز جديد لإعطاء لقاح (كوفيد-19) في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز جديد لإعطاء لقاح (كوفيد-19) في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير منطقة عجمان الطبية، حمد تريم الشامسي، اليوم، عن افتتاح مركز جديد لإعطاء لقاح كورونا "كوفيد-19" في الجمعية الهندية التي تقع في منطقة الجرف الصناعية بالقرب من السوق الصيني، مشيراً إلى أنه يستقبل الراغبين في أخذ اللقاح من يوم السبت الى يوم الخميس من الساعة: 9:00 صباحا إلى الساعة 9:00 مساء ، ويوم الجمعة من الساعة 3:00 بعد الظهر إلى الساعة 9:00 مساء.

وأشار حمد تريم الشامسي م إلى أن التوسع في أعداد المراكز والأماكن التي تقوم بإعطاء لقاح كوفيد 19 يأتي ضمن أهداف وخطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير اللقاح للنسبة المحددة من قبل الدولة لأفراد المجتمع، بغية الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على المرض.

وأضاف الشامسي أن إدارة الرعاية الصحية الأولية قامت بتدريب كافة الطواقم الطبية والتمريضية المختصة على كيفية إعطاء اللقاح ضمن إجراءات الوقاية والسلامة المتبعة في المراكز الصحية، موضحا أن هناك برنامجاً متكاملاً من قبل المراكز الصحية التي تقوم بإعطاء اللقاح لمتابعة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بهدف الوقوف على أوضاعهم الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة عالمياً.

كما نوه حمد الشامسي بأن منطقة عجمان الطبية وضعت خطة كاملة وشاملة لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على اللقاح وذلك بتوفيره في 6 مراكز صحية موزعة على مختلف مناطق عجمان وهي: مركز الحميدية الصحي، ومركز مشيرف الصحي، ومركز المنامة الصحي، ومركز مزيرع الصحي، والبيت متوحد، اضافة إلى مركز الجمعية الهندية الذي تم افتتاحه مؤخرا، ويمكن للراغبين في أخذ اللقاح التواصل مع تلك المراكز لأخذ المواعيد المسبقة للحصول على اللقاح.

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