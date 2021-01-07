الامارات | بالأسماء.. 97 مركزاً في أبوظبي يوفر لقاح "كورونا" مجاناً بدون موعد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 97 مركزاً في أبوظبي يوفر لقاح "كورونا" مجاناً بدون موعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، عن توافر لقاح كوفيد-19 متوفرٌ الآن في 97 موقعاً في إمارة أبوظبي، ويأتي دلك استكمالا للجهود المبذولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أنها أطلقت، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حملة واسعة للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الحصول مجاناً على اللقاح.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة أنه في إطار الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كوفيد-19، تم توفير التطعيم ضد فايروس كوفيد-19 لجميع فئات المجتمع، ما عدا فئات الحوامل، والمرضعات، والمصابون بأمراض نقص المناعة، و الأطفال دون سن 18 عام، والنساء اللواتي يخططن للحمل (خلال الفترة القريبة 3 أشهر من أخذ اللقاح)، بالإضافة إلى من لديهم حساسية (من أي لقاح، أو طعام، أو دواء، أو مادة أو كنت تحمل حقنة الأدرينالين التلقائية)، مشيرة إلى أن الراغبين بأخذ جرعات التطعيم، عليهم التوجه مباشرة الى المراكز المذكورة أدناه وفقا لساعات العمل فيها، دون الحاجة إلى أخذ موعد مسبق.

وأكدت الدائرة أن إمارة أبوظبي، استطاعت بفضل جهودها لاحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 والتي شملت برامج التقصي النشط وحملة المسح الطبي، الحفاظ على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوصات التي أجريت في الإمارة عند 0.39%، مشددة على أن حملة التطعيم، تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الصحية المحققة حتى الآن في الحد من انتشار كوفيد-19، وضمان مواصلة إمارة أبوظبي في ريادتها في طريقة حماية سكانها بصورة شاملة.

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