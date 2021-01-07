الامارات | "بلدية الشارقة" تطلق خدمات اعتماد المخططات الهندسية رقمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية الشارقة" تطلق خدمات اعتماد المخططات الهندسية رقمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إطلاق خدمة اعتماد المخططات الهندسية رقمياً عبر موقعها الإلكتروني بعد إنجاز كافة متطلبات الخدمة وأتمتة كافة العمليات المتعلقة بها.استمراراً لجهودها في تحويل كافة خدماتها إلى رقمية بهدف اختصار الوقت والجهد على المتعاملين.

وتفصيلاً، أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفي أن البلدية تحرص على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين وتحقيق الاستدامة فيها وتبسيط الإجراءات حيث تأتي هذه الخدمة ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي أطلقتها البلدية مؤخراً، مشيراً إلى توفير خدماتها بصورة سهلة من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية بحيث يمكن للمتعامل إنجاز الخدمة دون الحاجة لمراجعة أي من أقسام البلدية، حيث تتيح هذه الخدمة لمكاتب الاستشارات الهندسية إمكانية التقديم على طلبها للمشاريع الجديدة ومشاريع التعديلات ومشاريع الإضافة عبر الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة الشارقة كما توفر الجهد والمال والوقت على المتعاملين والعاملين على النظام.

من جانبه أكد مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني المهندس خليفة بن هدة السويدي أنه تم اختصار خطوات إنجاز المعاملة وتوفير العديد من الخصائص في هذه الخدمة من خلال النظام كمتابعة الطلب والتعديل والتحديث على الطلب واستلام ملاحظات اللجنة الهندسية على المخططات واستلام المخططات المعتمدة وشهادة اعتماد المخططات كما أن الخدمة تمتاز بالسماح لمكاتب الاستشارات باحتساب رسوم البناء للمشاريع الجديدة وسدادها مباشرة طبقا لمساحة البناء.

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