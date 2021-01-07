الامارات | تدشين 20 دورية جديدة لرقباء السير بشرطة عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 20 دورية جديدة لرقباء السير بشرطة عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن اللواء قائد عام شرطة عجمان الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي دوريات رقباء السير الجديدة بشرطة عجمان، وذلك في إطار سعي القيادة العامة لشرطة عجمان لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي والمتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وقال قائد عام شرطة عجمان إن توفير دوريات رقباء السير الجديدة والبالغ عددها 20 دراجة جاء ضمن جهود دعم وتطوير قدرات رقباء السير ما يعزز أمن الطرق في الإمارة، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية وهذا بدوره يدعم تميز شرطة عجمان وريادتها، مضيفاً أنه تم تزويد رقباء السير بخوذ جديدة متطورة ومستلزمات خاصة لتعزيز حماية أفراد الشرطة.

من جانبه قال رئيس قسم النقل والمشاغل بشرطة عجمان المقدم حسين الورس أن هذه الدراجات ذات مواصفات مخصصة للعمل الشرطي، وتمتاز بخفة وزنها مما يسهل ويسرع تنقلها في مختلف الظروف وخلال الاختناقات المرورية في أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى توفير متطلبات الأمن والسلامة لرقيب السير والقيادة في الميدان، حيث تم تزويد هذه الدراجات بفلاشات تنبيه نوعية تظهر الدراجة بشكل أوضح وعلى نطاق أوسع للجمهور، كما تمتاز هذه الدراجات بقلة استهلاكها للبترول ومزودة بنظام ABS مانع الانزلاق.

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