الامارات | شرطة أبوظبي: استمرار مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: استمرار مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية وتتضمن تخفيض 35% خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء الستين يوماً وذلك باستثناء المخالفات الخطرة.

وأكدت الاهتمام بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

وأشارت إلى تسهيل طرق الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، ويهدف التخفيض للحد من المخالفات المرورية وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين.

وكانت مديرية المرور والدوريات جددت الاتفاق مع خمس بنوك (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق)، ومصرفي (أبوظبي الإسلامي، الإمارات الإسلامي)، على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على السائقين لمدة سنة واحدة باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها دون احتساب أية فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات وتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.

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