الإمارات الثانية عالمياً في تطعيم السكان ضد «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت بيانات إحصائية دولية، أن دولة الإمارات الثانية عالمياً بين قائمة الدول الأكثر تطعيماً لسكانها ضد فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، بجرعة واحدة، حتى الرابع من يناير الجاري «الاثنين الماضي».

وأظهرت بيانات الموقع العالمي ourworldindata «وورلد إن داتا»، أن 8.35 شخص من بين كل 100 شخص في الإمارات تلقوا جرعة لقاح، فيما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح كجرعة أولى في إسرائيل صاحبة المركز الأول 15.83 شخص من بين كل 100.

بينما بلغ العدد في البحرين، الذي حلت في المركز الثالث عالمياً، حتى الآن، بواقع 3.75 شخص تلقوا اللقاح لمرة واحدة من بين كل 100 شخص.

وتعليقاً على هذه النتائج والبيانات الدولية وما حققته دولة الإمارات من مكانة متميزة في هذا الجانب، قال الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للعيادات والمراكز الصحية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الجائحات لـ «الاتحاد»: إن «هذا النجاح يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والبحث عن الوسائل الأهم للسيطرة على المرض».

وأضاف: «يعد التطعيم ضد مرض «كوفيد- 19» الطريقة الأنسب للحد من انتشار المرض، ولذلك وضعت الجهات الصحية خطة واستراتيجية متكاملة لمرحلة التعافي من المرض أبرز محاورها توفير التطعيم بالمجان للسكان، وتشجيع المجتمع على الحصول عليه».

ولفت الرند، إلى أن وزارة «الصحة» توفر التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» حالياً في 85 مركزاً صحياً وموقعاً، في 6 إمارات، ابتداءً من دبي وحتى الفجيرة، من بينها 70 مركز رعاية صحية أولية تابعة للوزارة، بينها 3 مراكز صحية في دبي.

وأشار إلى توفير اللقاح في مركز اكسبو الشارقة وقاعات البيت متوحد في كل من عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، بالإضافة إلى إكسبو رأس الخيمة والصالة الرياضية في الإمارة نفسها، والجمعية الهندية في عجمان ومجلس ضاحية مغيدر بالشارقة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للعيادات والمراكز الصحية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الجائحات، أن وزارة «الصحة» بدأت تشغيل مراكز توفير لقاح «كورونا»، خلال العطلات الرسمية، وحدد أوقات العمل من 8 صباحاً وحتى 10 مساءً.

وذكر الرند، أن الوزارة وفرت اللقاح للعديد من المستشفيات الخاصة في 5 إمارات من الشارقة وحتى الفجيرة، لتوفر التطعيم للراغبين بالمجان من المواطنين والمقيمين، ولا يطلب منهم غير الهوية الإماراتية، مؤكداً أهمية الدخول في شراكة مع القطاع الصحي الخاص في حملة التطعيم للسكان، حيث تلعب المستشفيات الخاصة دوراً رئيساً في توفير الخدمات الصحية على مستوى الدولة.

وأوضح أن التطعيم حالياً للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة فما فوق، ملمحاً إلى أنه يتم حالياً دراسة مقترح يسمح بتطعيم شريحة عمرية أقل، إلا أنه شدد على أن الأمر قيد الدراسة وسيأخذ وقتاً لإقراره في حالة الضرورة، وأيضاً سيستغرق وقتاً في حالة تنفيذه.

وأفاد بأن الخطة الحالية خاصة في الربع الأول من العام الجاري، تركز على تطعيم السكان ممن هم 18 عاماً فما فوق، حيث يتعلق الأمر بجوانب صحية ووقاية وخطة تركز على توفير التطعيم للفئات الأكثر أولوية خاصة في المرحلة الحالية، لضمان حماية ووقاية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وذكر أن الإمارات حققت العديد من النجاحات خلال مواجهة جائحة «كوفيد- 19» العالمية، حيث حققت المركز الأول عالمياً من حيث عدد الفحوص، مقارنة بعدد السكان».

وأشار إلى قيام الجهات الصحية والعلمية والأكاديمية على مستوى الدولة بمبادرات وأبحاث ودراسات طبية متنوعة للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وقدمت الكثير من الحلول للعالم للتغلب على المرض من منظور صحي وطبي.

وتوقع الرند، أن تشهد الإمارات إقبالاً كبيراً من السكان خلال الفترة المقبلة، على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، مؤكداً أن الدولة حالياً تعتبر في مرحلة التعافي من المرض، حيث يأمل الجميع أن تؤدي الإجراءات المتخذة إلى السيطرة بشكل أكبر على المرض في الأشهر المقبلة.

وأكد أهمية الاستمرار في المحافظة على الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لكي تتم الاستفادة الكاملة من مكتسبات المرحلة الحالية، التي تميزت بالكثير من الإجراءات الاحترازية، وزيادة عدد الفحوصات المخبرية والقيام بالعزل المنزلي أو الحجر الصحي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.