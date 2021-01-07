استكمال التحضيرات النهائية لـ «آيدكس» و«نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس 2021» والدفاع البحري «نافدكس 2021» ومؤتمر الدفاع الدولي، والتي تعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن قرب استكمال التحضيرات النهائية الخاصة بالمعرضين اللذين سيقامان في الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بالإضافة إلى مؤتمر الدفاع الدولي الذي سيقام بتاريخ 20 فبراير في مركز أدنوك للأعمال.

ويجري تنظيم معرضي «آيدكس 2021» و«نافدكس 2021» ومؤتمر الدفاع الدولي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وأوضحت اللجنة أن المعرضين والمؤتمر المصاحب لهما، ستعقد بموعدها دون تغيير، وبمشاركة فعلية وواسعة من قبل الشركات والوفود على حد سواء، حيث يتم حالياً وضع التحضيرات النهائية لإطلاق هذه الفعاليات حسب الخطط وبرامج العمل الموضوعة والمعتمدة لتنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية، بهدف تنظيم دورة استثنائية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي من «‏كوفيد - 19»، والمساهمة في تعزيز المكانة الريادية التي وصلت إليها إمارة أبوظبي كعاصمة إقليمية رائدة في قطاع سياحة الأعمال.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة قيامها بإرسال كافة الدعوات الرسمية للوفود في فعاليات المعرضين والمؤتمر، حيث تم تأكيد مشاركة كوكبة واسعة من الوفود الرسمية من العديد من دول العالم، بالإضافة إلى صناع القرار والخبراء والمتخصصين في هذه القطاعات الحيوية. وأشارت اللجنة إلى أن دولة الإمارات على جاهزية تامة لاستضافة العالم من جديد في أبوظبي، حيث وضعت اللجنة بالتعاون مع «أدنيك» وكافة الجهات المختصة، تسهيلات خاصة بالعارضين والزوار، ومجموعة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لضمان صحة وأمن وسلامة الزوار والمشاركين.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة البحرية لمعرض الدفاع البحري «نافدكس»، عن تأكيد مشاركة عدد كبير من القطع البحرية والزوارق من مختلف دول العالم، حيث ستصل هذه المركبات تباعاً في شهر فبراير المقبل، والتي سيتم عرضها في القناة المائية الخاصة بـ«أدنيك» خلال فعاليات المعرض، كما تقوم حالياً بالانتهاء من الخطط الخاصة بتدشين عدد من القطع البحرية الجديدة خلال فعالية المعرض. وعلى صعيد متصل، أوضحت اللجنة المنظمة لمؤتمر الدفاع الدولي 2021 أنها استكملت القوائم النهائية للمتحدثين والمشاركين بالمؤتمر المصاحب لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، الذي سيقام للمرة الأولى بصورة هجينة، ليجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال وبشكل افتراضي، لمناقشة ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وسيسلط مؤتمر الدفاع الدولي بدورته القادمة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه إمارة أبوظبي في النهوض بواقع الصناعات الدفاعية العالمية وأهمية التعاون الدولي لإيجاد صيغة لإعادة هيكلة المنظومات الدفاعية في مواجهة تحديات المستقبل.