مسؤولان يتلقيان لقاح «كوفيد - 19»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مكافحة انتشار فيروس «كوفيد - 19»، والحفاظ على سلامة كل القاطنين والمقيمين على أرض دولتنا المباركة.

وقال الدكتور الكعبي عقب تلقيه وبعض المسؤولين في «الهيئة» الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد - 19»: «إن متابعة قيادتنا الرشيدة ودعمها غير المحدود للجهات الصحية ساهم بشكل كبير في محاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره وتقليل خسائره، مبيناً أن كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بألا يحملوا هماً، وأن الدولة، بإذن الله قادرة، على تجاوز هذه المحنة، كان لها الأثر الإيجابي على النفوس أدخلت عليها البهجة والسعادة والاطمئنان، وزرعت فيها الثقة، وزادت من معنوياتها ورفع مناعتها، فاستطاع الجميع تفهم الإجراءات المطلوبة».

هالة بدري خلال تلقي الجرعة الأولى من اللقاح (من المصدر)

كما تلقت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الجرعة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لـ «كوفيد 19» كجزء من حملة التطعيم التي تنفذها هيئة الصحة في دبي ضد الوباء، وتوفر خلالها التطعيم للمواطنين والمقيمين مجاناً.