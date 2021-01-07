الامارات | حريق يلتهم مركبة فوق جسر القدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم مركبة فوق جسر القدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شبّ حريق في مركبة خلال مرورها على جسر القدرة، في شارع الإمارات، والتهمها بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية، بحسب المتحدث الإعلامي عن إدارة الدفاع المدني في دبي، الذي أشار إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن الحريق في السابعة و57 دقيقة من صباح أمس، فانطلقت فرقة إطفاء وإنقاذ تابعة لمركز البرشاء إلى الموقع، وتمكنت من إخماد الحريق في الثامنة و29 دقيقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news