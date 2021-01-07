الامارات | تشغيل محطتين جديدتين لتوزيع الكهرباء في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطتين جديدتين لتوزيع الكهرباء في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تشغيل محطة الأنفاق بخورفكان جهد 33/‏‏‏11 كيلوفولت، التي ستعمل على ربط شبكة منطقة شيص بالشبكة الرئيسة للكهرباء، والاستغناء عن المولدات الكهربائية في المنطقة.

وستخدم المحطة الجديدة مشروعات إنارة طريق خورفكان وخدمات الأنفاق، سواء الخاصة بالإنارة أوالتهوية وشركتَي «اتصالات» و«دو»، أو أنظمة مكافحة الحريق واستراحة سد الرفيصة، وذلك مواكبة للمشروعات الحضارية التي تشهدها مدينة خورفكان.

كما تم تشغيل محطة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث كانت بعض مباني الأكاديمية مغذاة بمغذيين مؤقتين من محطتَي اليرموك والقادسية. وتسهم المحطة في تحقيق ثبات التيار الكهربائي للأكاديمية ومنشآتها والمشروعات المجاورة لها.

وأكد رئيس الهيئة، سعيد سلطان السويدي، أن المشروعات التطويرية الخاصة بخدمات الكهرباء والمياه والغاز مستمرة في مناطق الشارقة، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء دراسة وتقييم الأداء في مجالات عمل الهيئة، وتطوير الكوادر البشرية، وزيادة نسبة التوطين.

وأوضح السويدي أن تشغيل محطتَي الأنفاق والأكاديمية في خورفكان سيخدم المشروعات التطويرية، ويعتبر إضافة نوعية لخدمة سكان المدينة والزائرين.

من جانبه، أشار مدير إدارة خورفكان، المهندس أحمد الملا، إلى أن تشغيل محطة الأنفاق الجديدة سيعمل على زيادة كفاءة إنارة طريق خورفكان الجديد، الذي يضم أكثر من 2282 عمود إنارة بأطوال تراوح بين ثمانية و16 متراً، و4019 من الفوانيس والمصابيح بقدرات 250 و400 و600، وكابلات (جهد منخفض) بطول 120 كيلومتراً، وكابلات (جهد عالٍ) 11 كيلوفولت بطول 98 كيلومتراً، وكابلات جهد 33 كيلوفولت بطول 57 كيلومتراً، و37 محطة توزيع 11 كيلوفولت، واستخدام كابلات بطول 25 كيلومتراً في الأنفاق.

كما ستخدم محطة الأنفاق الجديدة سكان منطقة شيص والمشروعات التطويرية في المنطقة، حيث سيتم ربط شبكة شيص بالشبكة الرئيسة لمدينة خورفكان، ما يحقق الثبات والاستقرار للشبكات، ويتيح إمكانية التوسع في المشروعات التطويرية، وتم توفير معايير الأمن والسلامة في تشغيل المحطة.

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