الامارات | مندوب مبيعات يرشو حارس أمن بـ 100 درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مبيعات يرشو حارس أمن بـ 100 درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات مندوب مبيعات (آسيوي) عرض 100 درهم رشوة على مشرف أمن في شركة تشرف على حراس مجمع المرابع العربية، للسماح له بدخول المجمع، لأنه لا يحمل تصريحاً بذلك.

وقال مشرف الأمن في التحقيقات إن وظيفته تقتضي إعداد التقارير الأمنية والإشراف على موظفي الأمن، في منطقة المرابع العربية، والتأكد من أن الشركات أو مندوبي المبيعات الذين يدخلون المجمع لديهم تصاريح بذلك، لافتاً إلى أنه كان على رأس عمله حين حضر المتهم، وطلب منه التواصل مع أحد المسؤولين في المجمع حتى يسمح له بالدخول، نظراً لضبط أحد العمال التابعين لشركته سابقاً أثناء محاولة الدخول دون تصريح.

وأضاف أنه فوجئ بالمتهم يطوي ورقة نقدية، من فئة 100 درهم، ويدسها في يده.

وأضاف المشرف أنه أبلغ إدارة الشركة عن إدارة المجمع، فطلبت منه إبلاغ الشرطة.

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