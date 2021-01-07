الامارات | رقابة ذكية على حافلات ومركبات الأجرة في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة ذكية على حافلات ومركبات الأجرة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت هيئة رأس الخيمة للمواصلات تطبيق المرحلة التجريبية الأولى لأنظمة التحكم والرقابة الذكية في وسائل النقل العام، عبر تركيب كاميرات الرقابة الذكية في الحافلات ومركبات الأجرة والعدادات الذكية ومركز التحكم الذكي.

ويتضمن المشروع تركيب أربع كاميرات ذكية في مركبات الأجرة وثماني كاميرات في حافلات النقل العام، تهدف إلى تعزيز وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة في وسائل النقل في إمارة رأس الخيمة.

وقال مدير عام الهيئة المهندس إسماعيل البلوشي، إن نظام التحكم والرقابة الذكي يراقب سلوكيات السائقين خلال قيادة المركبات والحافلات ويضمن التزامهم بقواعد وأصول وأخلاقيات المهنة، إضافة إلى تحفيزهم على مراعاة السلوكيات في التعامل مع مستخدمي وسائل النقل.

وتابع أن الكاميرات تمكن من متابعة سلوكيات السائقين خلال الرحلة ورصد أي تجاوزات قد تؤثر في مستوى الخدمة المقدمة مما يسهم في الحد من شكاوى وملاحظات المستفيدين، حيث أن نظام الكاميرات يعمل من خلال أجهزة الاستشعار الذكية عند صعود المتعامل في وسائل النقل.

وأوضح، أن المشروع يتضمن نظام العدادات الذكية التي تعتبر من أحدث التكنولوجيا الخاصة بمركبات الأجرة، والتي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات التشغيلية لأسطول المركبات، كما أنها ستكون مرتبطة بمركز تحكم ورقابة ذكي.

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