الامارات | 2067 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2067 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 156 ألفاً و553 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، لاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 2067 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 218 ألفاً و766 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة مصابين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 689 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2199 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 195 ألفاً و520 حالة.

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