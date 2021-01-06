الامارات | وفاة مواطن واصابة آسيوي بحادث اصطدام في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن واصابة آسيوي بحادث اصطدام في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المواطن (م،س،الشحي)، 21عاما، إثر تعرضه لحادث اصطدام مركبته بشاحنة على طريق الطويين في منطقة الصرم بإمارة الفجيرة، مساء اليوم ، وتم نقله إلى مستشفى دبا الفجيرة، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للمركبة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات بالفجيرة ، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني بأن غرفة عمليات شرطة الفجيرة تلقت بلاغاً يفيد باصطدام مركبة بشاحنة، على طريق الطويين، ووجود مصابين، وانتقلت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني بقسم المرور والدوريات إلى المكان، وتبيّن وفاة قائد المركبة متأثراً بإصاباته البليغة، قبل وصوله إلى مستشفى دبا الفجيرة، فيما أسعف قائد الشاحنة.

وحثت شرطة الفجيرة، الجمهور على الالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية، والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية،والانتباه واليقظة، وعدم الانشغال بشيء أثناء القيادة.

وذكر مسؤول في مستشفى دبا الفجيرة لـ"الإمارات اليوم" أنه تم إحضار المصاب والمتوفى إلى قسم الطوارئ بالمستشفى بواسطة سيارة الإسعاف الوطني مساء اليوم، وقدم الفريق الطبي في المستشفى الإسعافات الطبية اللازمة للمصاب، وتبين أن قائد المركبة فارق الحياةفي موقع الحادث، بسبب إصابته باصابات بليغة جداً ، بينما وصف إصابة الآسيوي بالبسيطة.

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