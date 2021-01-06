الامارات | غداً.. طقس غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. طقس غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً بوجه عام، معتدلا نهاراً وباردا ليلاَ خاصة على المناطق الداخلية والجبلية وغائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي يكون متوسط، ويضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:36 والثاني عند 08:02 والجزر الأول عند الساعة 13:17 والجزر الثاني عند الساعة 00:46 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا، ويضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند 16:52 والمد الثاني عند الساعة 04:03 والجزر الاول عند الساعة 10:28 والجزر الثاني عند الساعة 21:41.

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