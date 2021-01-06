الامارات | باحثون من جامعة الإمارات يستخدمون القهوة لإنتاج الوقود الحيوي

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون من جامعة الإمارات يستخدمون القهوة لإنتاج الوقود الحيوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح باحثون من جامعة الإمارات العربية المتحدة في انتاج الوقود الحيوي بإعادة تدوير مخلفات القهوة، والتي تعد ثاني أكبر سلعة يتم تداولها بعد البترول وأحد أكثر المشروبات شعبية.

ويقول الدكتور إياس محمود من كلية الهندسة، وأحد الباحثين: "يتم استهلاك أكثر من 2 مليار كوب من القهوة في جميع أنحاء العالم، و يتم التخلص من المادة الأساسية لصناعة القهوة في مكب النفايات والتي تقدر حوالي 6 ملايين طن سنويًا مما يسبب أضرار بيئية." وأضاف " استطعنا من خلال هذا البحث إعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى وقود ومنتجات ذات قيمة مضافة من خلال المصافي الحيوية للمشاركة في حل مشكلة العديد من البلدان في التكاليف الباهظة للتخلص من مخلفات القهوة."فيعتبر إلقاء هذه النفايات مباشرة في مكبات النفايات ضارًا جدًا خاصةً إذا لم يتم التخلص منها أو إعادة تدويرها بشكل مناسب كونها سامة وقد تتسبب بمشاكل بيئية خطيرة. علاوة على ذلك، قد يؤدي التخلص المباشر من النفايات دون تقييم إمكانية إعادة التدوير إلى تكلفة مالية باهظة على دافعي الضرائب الذين يديرون مكبات النفايات وصيانتها.

وأوضح الدكتور إياس: "قمنا من خلال هذا البحث بمناقشة الفرص المختلفة لاستخدام مخلفات القهوة في انتاج الوقود الحيوي مثل الديزل الحيوي، والغاز الحيوي، والإيثانول الحيوي، والزيت الحيوي، وكريات الوقود، إلى جانب المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل المركبات النشطة بيولوجياً مثل البوليمرات والمركبات النانوية والسماد."

ويشارك في هذا البحث مجموعة من الباحثين: د.عبدالعزيز عتباني، ود.علاء المحتسب، ود.جوبالاكريشنان كومار، ود.غانيش داتاترايا سرتالد، ود.محمد أسلم، ود.حسنين عباس خان، ود.ظفر سعيد، ود.إياس محمود. حيث استغرق العمل على هذا البحث عامين كاملين.

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