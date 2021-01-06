سيناريوهان للعودة الآمنة للطلبة في الفصل الثاني

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

تناقش وزارة التربية والتعليم سيناريوهين للعودة الآمنة للطلبة إلى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة. وينص السيناريو الأول المقترح على استقبال الطلبة من جميع المراحل التعليمية في الفصل الثاني وفق خطة التدرّج بنسبة 50 في المئة من كل شعبة، أي على مجموعتين (أ) و(ب)، على أن يكون لكل مجموعة يومان متتاليان في الأسبوع الواحد.

وفي إجراءات تنفيذ السيناريو الأول، سيطبّق التعليم الهجين بشكل تبادلي على مجموعتي الطلبة لكل شعبة صفية. وسيكون حضور الطلبة لكل مجموعة بمعدل يومين أسبوعياً في المبنى المدرسي، أي أربعة أيام داخل المدرسة، مقابل يوم واحد يخصص لتعقيم المبنى، على أن يكون زمن الحصة الدراسية 45 دقيقة. وفي هذا الاقتراح، تحوّل مواد الأنشطة إلى أنشطة افتراضية، ويعاد احتساب أنصبة المواد على المعلمين ضمن النصاب المحدد.

وفي السيناريو الثاني المقترح، تقسّم المدارس الحكومية الصفوف الدراسية إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم ستة صفوف، وتستقبل المدارس كل مجموعة يومين في الأسبوع، ويخصص اليوم الخامس لأعمال التعقيم. وبناء على ذلك، سيكون على المدارس تعديل الخطة الدراسية، مع إعطاء المدارس المرونة في التطبيق بما لا يخالف الإجراءات الاحترازية.