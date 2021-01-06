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الامارات | حريق يلتهم مركبة فوق جسر القدرة

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محمد فودة-دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم مركبة فوق جسر القدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شب في مركبة والتهمها كلياً دون وقوع خسائر بحسب المتحدث الإعلامي عن الإدارة الذي أشار إلى أن غرفة العمليات في الدفاع المدني تلقت بلاغاً في الساعة 7:57 من صباح اليوم عن حريق بمركبة فوق جسر القدرة على شارع الامارات ، فانطلقت فرقة اطفاء وانقاذ تابعة لمركز البرشاء على الفور وتمكنت من إخماد الحريق في الساعة 08:29 دون إصابات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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