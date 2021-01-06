الامارات | رشوة 100 درهم تقود مندوب مبيعات إلى جنايات دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن رشوة 100 درهم تقود مندوب مبيعات إلى جنايات دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات مندوب مبيعات يحمل جنسية دولة آسيوية، عرض مائة درهم رشوة على مشرف أمن بشركة تشرف على حراس مجمع المراعب العربية، للسماح له بدخول المجمع، في ظل أنه لا يحمل تصريحاً بذلك.

وقال مشرف الأمن في تحقيقات النيابة إنه وظيفته تقتضي الإشراف على موظفي الأمن بالمنطقة وإعداد التقارير الأمنية في منطقة المرابع العربية، والتأكد من أن الشركات أو مندوبي المبيعات الذي يدخلون المجمع لديهم تصاريح بذلك، لافتاً إلى أنه كان على رأس عمله حين حضر المتهم،

فطلب منه التواصل مع أحد المسؤولين في المجمع حتى يسمح له بالدخول نظراً لضبط أحد العمال التابعين لشركته سابقاً أثناء محاولة الدخول دون تصريح، ففوجئ بالمتهم يطوي ورقة نقدية من فئة 100 درهم ويدسها في يده.

وأضاف المشرف أن أبلغ الشركة المسؤولة عن إدارة المجمع على الفور فطلبوا منه إبلاغ الشرطة، التي قبضت على المتهم.

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