سلطان بن طحنون: تطوير برامج جديدة تدعم الأبطال العاملين في الخطوط الأمامية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن: إن عام 2020 كان عاماً طويلًا وحافلاً بالتحديات بالنسبة لمعظمنا، وشهد مساهمة أعداد كبيرة من الأبطال الذين عملوا وما زالوا بلا كلل للحد من آثار جائحة كورونا؛ إذ رأينا أبطالاً شجعاناً من مختلف القطاعات يبذلون ما بوسعهم ويساهمون بكل ما أوتوا من قوة في سبيل حماية صحة وسلامة الآخرين.

وأضاف معاليه - في مقال له -: «ومع بداية العام الجديد، نتطلع وكلنا أمل أن يحمل لنا 2021 المزيد من التقدّم والازدهار، بالتزامن مع استعدادنا للاحتفاء باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات. يجمعنا التفاؤل الكبير بمستقبلنا المشترك، ويقيننا بأن الحياة لن تعود أبداً كما كانت، فنحن لا نريدها أن تكون كذلك لأننا نعمل دوماً على التغيير نحو الأفضل».

وأشار إلى أنه في خضم هذه الظروف الاستثنائية التي اجتاحت العالم، حملت الجائحة في طياتها حالة من الوضوح وثروة من التجارب، ولا شك أننا سنضيع الفرصة إذا عدنا إلى الحياة كما عشناها قبل الجائحة، دون إعطاء القدر الكافي من التقدير لما قدمه لنا الأبطال الذين عرّضوا صحتهم وسلامتهم للخطر في سبيل حماية حياة كل فرد من أفراد دولة الإمارات.

وذكر معاليه أن مكتب فخر الوطن سيواصل خلال عام 2021 والأعوام التالية، العمل على تجاوز التحديات ليس فقط من خلال الاستماع إلى حاجات وتطلّعات أبطالنا العاملين في خط الدفاع الأول، بل وخلق أفضل الفرص والظروف الممكنة في سبيل إتاحة الفرصة لنا جميعاً للاحتفاء بهم، والتأكد من أن لهم صوتاً مسموعاً يساهم في بناء غدٍ أفضل. لذلك فإننا ندعو جميع الهيئات الحكومية والشركات ومجموعات الدعم الاجتماعي إلى التضامن معنا والوقوف في صفنا للعمل يداً بيد على تطوير برامج جديدة تدعم الأبطال العاملين في الخطوط الأمامية.

وقال: إن مكتب فخر الوطن سيعمل باستمرار على تحقيق وتنفيذ مهامه التي تتمثل في توفير الحلول اللازمة والمستدامة على مستوى الدولة لضمان مستقبل مزدهر ومستقر لأبطالنا في خط الدفاع الأول، وذلك من خلال المبادرات العديدة القادمة التي سنعمل على إطلاقها، لأن هدفنا الأول والأخير العمل على تلبية المتطلبات الأساسية لهؤلاء الأبطال وعائلاتهم ضمن العديد من المجالات مثل التعليم العالي، والصحة الذهنية والنفسية، والسكن، والرعاية الصحية.

وأوضح أنه عندما أنشئ مكتب فخر الوطن في يوليو الماضي، بموجب مرسوم اتحادي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تجلى أمامنا أمران ضروريان.

وتابع معاليه:«الأمر الأول هو أنه علينا أن نمنح التقدير اللازم لأبطالنا العاملين في خط الدفاع الأول ولعائلاتهم، وأن نحتفي بهم وأن نقدم لهم كل الدعم بكافة السبل المتاحة أمامنا. نحن بحاجة إلى معرفة الظروف والتحديات التي يواجهونها عندما يُطلب منهم تعريض حياتهم للخطر في سبيل المصلحة الكبرى لأفراد المجتمع كافةً. لذلك فلا شك في أننا بحاجة إلى التضامن معاً لنساهم جميعنا في تخفيف الضغوط الملقاة على عاتقهم، وتمكينهم من تقديم الخدمات التي نطلبها منهم على أفضل وجه».

وأضاف: «الأمر الضروري الثاني، هو أننا بحاجة للاستثمار المستمر في شبكة إدارة الطوارئ والكوارث وتطويرها وتدريب العاملين عليها، حتى نكون على استعداد دائم للاستجابة وتوفير الحماية اللازمة في جميع أنواع حالات الطوارئ المحتملة».

وقال معاليه:«أثناء العمل على تأسيس مكتب فخر الوطن، بدأنا بالاستماع والتعلم. أردنا أن نتواصل تواصلاً مباشراً مع العاملين في خط الدفاع الأول لنعرف منهم التحديات والضغوط التي تواجههم وما الذي يمكننا القيام به لتخفيف هذه الأعباء».

وأضاف:«اعتمدنا على الشراكات التي أضحت جزءاً أساسياً من المبدأ الذي يقوم عليه مكتب فخر الوطن، لأننا رأينا فرصة رائعة لتسخير قوة وخبرة مجموعة واسعة وهائلة من الموارد ضمن الحكومة ومجتمع الأعمال وقطاع الخدمات الاجتماعية في الدولة، لتقديم الدعم الفوري للأبطال في خط الدفاع الأول مع القيام في الوقت ذاته بالاستثمار في شبكة مستدامة للاستعداد للطوارئ والاستجابة لها».

وتابع معاليه:«أطلقنا مؤخراً مبادرة «جاهزية» بهدف تعزيز القدرات من خلال برنامج تدريبي موثوق دولياً لإدارة الطوارئ والكوارث يتبع المعايير العالمية لطب الطوارئ والأزمات. وعملنا على تطوير هذه المبادرة التدريبية بالشراكة مع برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع، وإلى جانب مجموعة من أبرز المؤسسات المتخصصة في الاستجابة للكوارث والأزمات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. سيقدم البرنامج رعاية موثوقة، وشهادة معتمدة دولياً ستساهم في دعم قدرة دولة الإمارات العربية على المحافظة على شبكة من المتخصصين وأصحاب الخبرة والمؤهلين لحماية دولتنا وشعبنا في مواجهة أي حالة طوارئ في المستقبل».

وأوضح معاليه أن الشراكات العديدة التي أطلقها مكتب فخر الوطن ساهمت في مواجهة التحديات التي ذكرها العاملون في خط الدفاع الأول، فهناك على سبيل المثال مع مؤسسة الإمارات ووزارة تنمية المجتمع، أطلقنا مبادرة مبتكرة جديدة لدعم الصحة النفسية، تناولت إحدى الأولويات القصوى التي أخبرَنا أبطال خط الدفاع الأول أنهم بحاجة إليها.

وأضاف:«أطلقنا مع وزارة التربية والتعليم مبادرة «حياكم» لتقديم منح دراسية لأكثر من 2000 طفل من أبناء العاملين في خط الدفاع الأول تمتد طوال فترة تعليمهم في الإمارات.. كما أطلقنا مع ضمان، برنامجاً بقيمة 20 مليون درهم لترقية التأمين الصحي لـ 10.000 شخص من العاملين في خط الدفاع الأول الأقل دخلاً، وأسرهم بالإضافة إلى توفير تغطية تأمين صحي نفسي لـ 2500 متخصص».

ونوه معاليه إلى أنه ومن خلال إطلاق شراكات مع مجموعة واسعة من المؤسسات والهيئات، ومن ضمنها مجلس أبوظبي الرياضي، واتصالات، ودو، ودوائر السياحة في أبوظبي ورأس الخيمة وأم القيوين، والبرنامج الوطني للمكافآت السلوكية - فزعة، قدمنا سلسلة متنوعة من المبادرات؛ إذ تساعد هذه البرامج في ضمان صحة وسلامة العاملين في خط الدفاع الأول، وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وتمكينهم من البقاء على تواصل مع ذويهم في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، ومنحهم مجموعة من المزايا والمكافآت تقديراً لتفانيهم والتزامهم بخدمة دولة الإمارات.

وذكر معاليه: «أنه عادةً ما تتاح لنا الفرصة خلال أصعب الأوقات لمعرفة ما الذي يجعلنا مجتمعاً متماسكاً ومتحداً. لقد رأينا أفعالاً تعكس طيبة مجتمع دولة الإمارات وأوقاتاً تضامن فيها الأصدقاء والجيران والغرباء، لدعم ومساعدة بعضنا بعضاً. ولا يمكن لأي مكان آخر أن يشهد هذا القدر من المرونة والالتزام والشجاعة التي أحسن في تقديمها أكثر من 90.000 من المتخصصين والمتطوعين في خط دفاعنا الأول، عملوا بجد وعرضوا أنفسهم للمخاطر في سبيل حمايتنا وضمان حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً لجميع أفراد مجتمعنا».

وقال معاليه: «بفضل إنجازات هؤلاء الأبطال الوطنيين، نحن مستعدون لدخول عام 2021، والاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتفاؤل كبير بالمستقبل. وبالعمل الجاد والإرادة القوية، نحن على استعداد لتحقيق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للسنوات الخمسين القادمة لهذه الدولة العظيمة».