وحدة غسيل كلى جديدة في مستشفى ليوا

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهد ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، افتتاح وحدة غسيل الكلى في مستشفى مدينة ليوا، أحد مستشفيات الظفرة التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وتسهم الوحدة في توفير خدمات غسيل الكلى للمرضى من سكان مدينة ليوا ومحاضرها، ومتوافقة مع أحدث الأجهزة العالمية في هذا المجال، بهدف التخفيف عن المرضى، والتقليل من مضاعفات المرض، وتقديم تجربة علاجية جديدة وحديثة بجودة عالية وفق أعلى المعايير الصحية والعلاجية، بالإضافة إلى توفير برامج علاجية متميزة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع.

وتفقد وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، يرافقه حمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وستيفن هولت المدير التنفيذي لصحة رعاية الكلى وعدد من المسؤولين، وحدة غسيل الكلى الجديدة وما تضمه من أجهزة حديثة ومتطورة والخدمات العلاجية التي تقدم للمرضى.

وأكد حمد خميس المنصوري، أن وحدة غسيل الكلى الجديدة التي تم افتتاحها في مستشفى مدينة ليوا ستقدم خدمات علاجية متميزة لمرضى الكلى من سكان المنطقة ومحاضرها، وكذلك زوار منطقة الظفرة الذين يزورونها طيلة العام وخاصة خلال المهرجانات والإجازات، الذين تتزايد أعدادهم بشكل ملحوظ، مما يساهم في التخفيف عن المرضى، والتقليل من معاناتهم.

وقال المنصوري: إن إدارة مستشفيات الظفرة حريصة على توفير خدمات طبية وعلاجية متميزة لجميع سكان المنطقة في مختلف المدن لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج المتميزة التي تضمن توفير كافة الخدمات العلاجية والطبية في مناطق الاحتياج إليها، وفق برامج مدروسة وخطط منظمة تشمل تحديث البنية التحتية، وتوفير الأجهزة الحديثة، واستقطاب الكوادر الطبية والعلاجية المتميزة علمياً وعملياً.

وأشار المنصوري إلى أن وحدة غسيل الكلى الجديدة تتكون من 5 أجهزة غسيل للكلى حديثة ومتطورة ومتماشية مع معايير ومقاييس عالمية ودولية متبعة، وذلك بإشراف كادر طبي متميز وذي كفاءة وخبرة عالية، لضمان جودة الخدمات العلاجية والغسيل الكلوي المقدمة للمرضى والحفاظ على سلامتهم.

من جانبهم، توجه مرضى الغسيل الكلوي في مدينة ليوا ومحاضرها بالشكر إلى القيادة الرشيدة التي لا تدخر وسعاً لتحقيق راحة ورفاهية المواطن إلا وقامت به لإسعاد الشعب والمواطن، مؤكدين أن توفير وحدة الغسيل الجديدة ستسهل عليهم القيام بعمليات الغسيل المستمرة داخل مدينتهم، دون الحاجة إلى مشقة الانتقال إلى مكان آخر للقيام بعمليات الغسيل التي كانت تضاعف من معاناتهم، موضحين أنه أصبح بإمكان المرضى من ليوا ومحاضرها الحضور إلى مستشفى ليوا ومتابعة برامج غسيل الكلى الأسبوعي الخاص بهم بكل سهولة ويسر.