الامارات | «التربية» تحدد آلية نقل الطلبة بين المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تحدد آلية نقل الطلبة بين المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم آلية النقل بين المدارس الحكومية، لتنظيم عملية النقل للعام الدارسي المقبل، حيث يتطلب الأمر موافقة من الوزارة، بعد التأكد من توافر شاغر في المدرسة المنقول إليها الطالب، مع مراعاة الموقع الجغرافي للمدرسة، وسكن الطالب.

وأفادت الوزارة في تعميم أصدرته، أخيراً، بأنه لن يتم نقل الطالب في نظام الوزارة إلا بعد استكمال الإجراءات من قبل ولي أمره، في حال توافرت الشواغر في المدرسة المنقول إليها، مشيرة إلى أن المدة المتاحة لإجراء عملية النقل هي أسبوع واحد.

ودعت الوزارة أولياء أمور الطلبة الراغبين في الانتقال إلى مدارس بر دبي، إلى مراجعتها، إذ إن النقل والتسجيل في هذه المدارس من صلاحية الوزارة، ويتطلب أن يوفر ولي أمر الطالب للانتقال إلى إحدى مدارس بر دبي رسالة عدم ممانعة من المدرسة المنقول إليها، وصورة من «عقد الإيجار/‏‏‏‏‏ ملكية المنزل»، وصورة من شهادة الفصل الدراسي الأول، أو صورة من صفحة الطالب الإلكترونية، للتأكد من رصد درجات الطالب، إضافة إلى ملف الطالب من مدرسته السابقة، وتسليمه إلى المدرسة المنقول إليها، ورسالة الانتقال بين المدارس.

وفي حال رغب الطالب في الانتقال من إحدى مدارس بر دبي إلى مدرسة أخرى، سواء كانت حكومية أو خاصة، فإنه مطالب بتقديم رسالة عدم ممانعة من المدرسة المنقول إليها، وتسليمها للمدرسة المنقول منها، كما يسلم ولي أمر الطالب إفادة «عدم ترك الدراسة» في حال الانتقال إلى مدارس المنهاج الأجنبي، ويسلم ولي أمر الطالب إفادة «لمن يهمه الأمر/‏‏‏‏‏ الانتقال بين المدارس»، في حال انتقال الطالب إلى مدارس المنهاج الوزاري.

من جهة أخرى، بدأت المدارس تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني، للطلبة، أمس، بإجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس «كوفيد ـ 19».

وأفاد مدير مدرسة أبوسعيد الخدري للتعليم الأساسي - حلقة ثانية بنين، علي حمد البدواوي، بأن المدرسة وضعت خطة لتوزيع الكتب على الطلبة، تتضمن إجراءات السلامة، وتلزم الطلبة وأولياء أمورهم باتباع إجراءات عدة، أهمها الانتظار في السيارات الخاصة في ساحة المدرسة، حتى يتم استلام الكتب من قبل فريق العمل، والالتزام بلبس الكمامة والقفازات، مع ضرورة حضور ولي أمر الطالب أو من ينوب عنه لاستلام الكتب، وإبراز هوية الطالبة وهوية ولي أمره، والدخول من إحدى بوابات المدرسة والخروج من الأخرى، على أن يكون موعد استلام الكتب من الثامنة صباحاً إلى الـ11 صباحاً.

وأضاف أن المدرسة اتخذت هذه الإجراءات بناءً على توجيهات وزارة التربية والتعليم، لضمان سلامة المجتمع المدرسي، ووقايته من الإصابة بفيروس «كورونا»، داعياً ذوي الطلبة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حماية لهم ولأسرهم، وتسهيلاً لتسليم الكتب بشكل سلس.

- لن يتم نقل الطالب في نظام الوزارة إلا بعد استكمال الإجراءات من قبل ولي أمره.

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