الامارات | تجديد الاتفاق مع بنوك على تقسيط المخالفات في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الاتفاق مع بنوك على تقسيط المخالفات في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت شرطة أبوظبي اتفاقها مع خمسة بنوك على تقسيط المخالفات المرورية، المترتبة على المركبات والسائقين، باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها.

ودعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين إلى الاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات المرورية من دون فوائد /‏‏‏‏‏ أرباح، موضحة أنه تم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة، من حيث أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان مغطاة صادرة من البنوك الخمسة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.

وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي، والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة من دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات تقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة.

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