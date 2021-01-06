الامارات | «الفجيرة العلمي» يدرّب موهوبين من أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة العلمي» يدرّب موهوبين من أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير نادي الفجيرة العلمي، سيف المعيلي، أن إدارته تدرس إمكانية تدريب أصحاب الهمم على التجارب العلمية، نتيجة رغبة عدد من الموهوبين من هذه الفئة في الانضمام إلى النادي، مشيراً إلى أنه سيتم توفير قاعات، والاستعانة بأخصائيين متخصصين في رعاية أصحاب الهمم باختلاف إعاقاتهم، من أجل تمكينهم من إظهار مواهبهم وتنميتها ضمن استراتيجيات النادي لعام 2021.

وأكد أن عدداً من أولياء الأمور تواصلوا مع الإدارة لمعرفة إمكانية إحضار أبنائهم من أصحاب الهمم، منوهاً بأن هذه الفئة تتطلب مدربين ومختصين يتعاملون مع طبيعة كل إعاقة، إذ يعمل النادي حالياً بتصنيف عدد الموهوبين من فئة أصحاب الهمم من حيث نوعية إعاقاتهم، من أجل تحديد المختصين والمدربين الذين ستتم الاستعانة بهم، نظراً لكون هذه الفعاليات تسهم بصورة إيجابية في دمج أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع، وهو من الأهداف الرئيسة التي يسعى النادي إلى تحقيقها، إضافة إلى حرصهم على تقديم كل الدعم والرعاية لهذه الشريحة من أفراد المجتمع.

وأضاف المعيلي أن النادي أطلق أخيراً مبادرة جديدة، تحت عنوان «مائة يوم علمي»، التي تستمر حتى 30 مارس المقبل، وتتضمن برامج تفاعلية عدة، بمشاركة جهات حكومية وخاصة، تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار، والاحتفاء بالمبتكرين من أبناء الإمارة، إلى جانب تسليط الضوء على الابتكارات الحكومية في حكومة الفجيرة، وتشجيع الموهوبين الشباب على إبراز مواهبهم وطاقاتهم في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وبيّن أن المبادرة تتضمن برامج عدة، من أهمها برنامج حوارات علمية، الذي يستضيف المبتكرين الشباب، والجهات التي تحتضن المخترعين لطرح تجاربهم الناجحة في قطاع التكنولوجيا، إضافة إلى برنامج مبتكر من الفجيرة، الذي يسلّط الضوء على ابتكارات الجهات الحكومية في الإمارة.

ونوه المعيلي إلى أنه تم تسخير كل الإمكانات والكوادر لإنجاح المبادرة من خلال ورش تثقيفية بمجالات العلوم، من خلال المشرفين العاملين في النادي للمشاركين في المبادرة، من خلال قسم الحاسب الآلي، وقسم الإلكترونيات والروبوت، وقسم الميكانيكا، وقسم الدعم الفني، التي لها الأثر الإيجابي في تنمية مهارات المشاركين في التعامل مع التحديات التقنية والتكنولوجية.

- توفير قاعات وأخصائيين لرعاية أصحاب الهمم، باختلاف إعاقاتهم.

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