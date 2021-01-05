الامارات | افتتاح وحدة غسيل كلى جديدة في مستشفى ليوا

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة غسيل كلى جديدة في مستشفى ليوا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة ناصر محمد مطر المنصوري، افتتاح وحدة غسيل الكلى في مستشفى مدينة ليوا، أحد مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".

وستسهم الوحدة في توفير خدمات غسيل الكلى للمرضى من سكان مدينة ليوا ومحاضرها متوافقة مع أحدث الأجهزة العالمية في هذا المجال بهدف التخفيف عن المرضى والتقليل من مضاعفات المرض وتقديم تجربة علاجية جديدة وحديثة بجودة عاليه ووفق أعلى المعايير الصحية والعلاجية بالإضافة إلى توفير برامج علاجية متميزة ما ينعكس بشكل إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع.

وتفقد وكيل الديوان يرافقه المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة حمد خميس المنصوري والمدير التنفيذي لصحة لرعاية الكلى ستيفن هولت وعدد من المسؤولين وحدة غسيل الكلى الجديدة وما تضمه من أجهزة حديثة ومتطورة والخدمات العلاجية التي تقدم للمرضى.

وأكد حمد خميس المنصوري أن وحدة غسيل الكلى الجديدة التي تم افتتاحها في مستشفى مدينة ليوا ستقدم خدمات علاجية متميزة لمرضى الكلى من سكان منطقة الظفرة وزوارها الذي يترددون عليها طيلة العام وخاصة خلال المهرجانات والإجازات والذين تتزايد أعدادهم بشكل ملحوظ مما يساهم في التخفيف عن المرضى والتقليل من معاناتهم.

وقال المنصوري إن إدارة مستشفيات الظفرة حريصة على توفير خدمات طبية وعلاجية متميزة لجميع سكان المنطقة في مختلف المدن لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج المتميزة التي تضمن توفير جميع الخدمات العلاجية والطبية في مناطق الاحتياج إليها وفق برامج مدروسة وخطط منظمة تشمل تحديث البنية التحتية وتوفير الأجهزة الحديثة واستقطاب الكوادر الطبية والعلاجية المتميزة علميا وعمليا.

وأشار إلى أن وحدة غسيل الكلى الجديدة تتكون من 5 أجهزة غسيل للكلى حديثة ومتطورة ومتماشية مع معايير ومقاييس عالمية ودولية متبعة وذلك بإشراف كادر طبي متميز ذي كفاءة وخبرة عالية لضمان جودة الخدمات العلاجية والغسيل الكلوى المقدمة للمرضى والحفاظ على سلامتهم.

من جانبهم توجه مرضى الغسيل الكلوي في مدينة ليوا ومحاضرها بالشكر إلى القيادة الرشيدة التي لا تدخر وسعا لتحقيق راحة ورفاهية المواطن إلا وقامت به لإسعاد الشعب والمواطن، مؤكدين أن توفير وحدة الغسيل الجديدة ستسهل عليهم القيام بعمليات الغسيل المستمرة داخل مدينتهم من الحاجة إلى مشقة الانتقال إلى مكان آخر للقيام بعمليات الغسيل التي كان تضاعف من معاناتهم، موضحين أنه أصبح بإمكان المرضى من ليوا ومحاضرها الحضور إلى مستشفى ليوا ومتابعة برنامج غسيل الكلى الأسبوعي الخاص بهم بكل سهولة ويسر.

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