الامارات | إطلاق دوريات "درع" لمتابعة مركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق دوريات "درع" لمتابعة مركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني دوريات " درع " لضمان التأكد من مطابقة مركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة في طرقات الإمارة بالاشتراطات الوقائية لمركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة.

وأوضح مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني العميد محمد إبراهيم العامري أن إطلاق اسم " درع " على الدوريات يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على مواكبة التطورات وتعزيز جهودها في حماية المجتمع من المخاطر وتوفير بيئة آمنة في الطرقات والمرافق المجتمعية، وتطبيقا لاشتراطات الوقاية من المواد الخطرة المنصوص عليها في دليل الإمارات للحماية من الحريق وسلامة الأرواح ودليل الاشتراطات الوقائية للمواد الخطرة.

ولفت إلى أن دوريات " درع " ستعمل على مدار الساعة وفي الطرق الرئيسية والمناطق المختلفة في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة لرصد مركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة المخالفة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق لائحة مخالفات وفقاً لقانون الدفاع المدني في هذا الشأن في إمارة أبوظبي.

وحث جميع ملاك وسائقي مركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة الالتزام بتطبيق الاشتراطات اللازمة لضمان حماية وسلامة مجتمع أبوظبي.

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