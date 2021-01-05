«إقامة دبي» تشارك في جائزة «الأداء الحكومي المتميز»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا للتميز المؤسسي في «إقامة دبي» اجتماعاً برئاسة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، وبحضور مساعدي المدير العام وفريق الدعم الفني برئاسة العقيد عبالصمد حسين نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل، لمناقشة جاهزية «إقامة دبي» للمشاركة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الدورة الـ23، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض معايير ومحاور جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، وشرح عام للفئات الجديدة التي تتضمنها الجائزة، كما تم عرض أفضل الممارسات المبتكرة والمؤشرات الريادية والتنافسية التي حققتها «إقامة دبي» في المحاور كافة، بالإضافة إلى عرض جهود إقامة دبي، خلال أزمة «كوفيد - 19».

وقال اللواء المري: «لقد اطلعنا اليوم على استعدادات لجنة التميز المؤسسي لجائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في ملفات التميز، وتابعنا عن كثب مستوى الأداء الذي وصلوا إليه، جهود كبيرة يشكرون عليها».

وأضاف: «إننا مستعدون للمشاركة في جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لهذا العام، ستكون، إن شاء الله، مشاركة استثنائية، وسنثبت للجميع قدرتنا على التجديد والتميز حتى وإن كانت هناك تحديات؛ لأننا تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن لا شيء مستحيل.. ونتمنى للجميع التوفيق».



