فريدة الحوسني: التطعيم أثبت نجاحه بنسبة 100% وفاعليته وسلامته

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أبوظبي (الاتحاد) - أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، اليوم الثلاثاء، أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «أثبت نجاحه بنسبة 100% وفاعليته وسلامته لكبار المواطنين والمقيمين ما فوق 60 عاماً».

وأضافت الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات حول مستجدات «كوفيد - 19»: «لذا، ننصح جميع الأشخاص ضمن هذه الفئة الحصول على اللقاح».

وأكدت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة أن «826.301 جرعة من لقاح فيروس كوفيد - 19 تم إعطاؤها حتى اليوم، أي ما يعادل 47 ألف جرعة يومياً، وتمت تغطية 8% من إجمالي سكان الدولة حتى الآن». ونهدف للوصول إلى أكثر من 50% من سكان الدولة خلال الربع الأول من عام 2021».

وأوضحت أن «اللقاح اختياري وليس إجبارياً، ويتم من خلال جرعتين بفارق زمني 3 - 4 أسابيع بين الجرعتين، ويجب الاستمرار في اتباع التدابير الوقائية وسط المجتمع من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين، حتى ولو تم أخذ اللقاح».

وقالت إن السلطات الصحية تهدف إلى السيطرة على أعداد حالات الإصابة المسجلة في الدولة، من خلال مراجعة الإجراءات، والتركيز على التطعيم لأكبر نسبة ممكنة من المجتمع.