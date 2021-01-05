محمد بن راشد: قمة "العلا" إيجابية.. موحدة للصف.. مرسخة للأخوة

الإمارات

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شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في قمة قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي التأمت في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة، والتي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تويتر، «شاركت اليوم في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون.. قمة إيجابية.. موحدة للصف.. مرسخة للأخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.. المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكاً وتعاوناً خليجياً حقيقياً وعمقاً عربياً مستقراً».

وأضاف سموه «في 1981.. قبل أربعين عاماً من اليوم استضاف والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد أول قمة في أبوظبي مع إخوانه قادة دول المجلس رحمهم الله جميعاً... مسيرة التعاون هو إرث هؤلاء القادة لشعوبهم.. واليوم تتعزز المسيرة.. وتترسخ الأخوة.. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» «نجدد شكرنا للمملكة العربية السعودية رعايتها هذه القمة الناجحة... ونجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون.. ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقراراً وأمناً وأماناً وعملاً وإنجازاً سيخدم شعوبنا.. ويسهم في استقرار محيطنا».

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد وصل إلى المملكة العربية السعودية، ظهر اليوم، على رأس وفد الدولة إلى اجتماعات قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق، عند سلم الطائرة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.