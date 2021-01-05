ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء ، الاجتماع الأسبوعي للمجلس وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس عددا من الموضوعات الحكومية الهامة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بتطوير منظومة العمل في الدوائر والمؤسسات المحلية وتحقيق رؤية الإمارة.

ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ولكافة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة بمناسبة تدشين حقل محاني الذي سيمثل أحد دعائم الطاقة وتوفير الغاز لإمارة الشارقة آملاً أن يعود بالخير والبركة على دولة الإمارات وإمارة الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول المؤشرات الاقتصادية في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، مطلعاً على الآلية التي تتبعها المؤسسة والأنشطة التي تحظى بالأولوية، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لدعم مواطني الدولة.

وتناول التقرير جهود المؤسسة في دعم رواد الأعمال وتوفير البيئة الملائمة والمحفزة على الإبداع والتميز، حيث بلغ عدد المشاريع المدعمة من المؤسسة 721، وتم تمويل 70 مشروعا بقيمة 21 مليونا و281 ألف درهم، كما قدمت العديد من الدورات التدريبية لمواطني الدولة وبلغ عدد المنتسبين لها أكثر من 5 آلاف و700 مشارك، بالإضافة إلى تقديمها النصائح والاستشارات التسويقية للأعضاء المنتسبين.

وأفاد التقرير بحرص المؤسسة على مواكبة المتغيرات والتحديات ووضع الأسس المناسبة لبرامج الدعم والتمويل للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تحظى بالأولوية من خلال تبني أفضل أساليب الجودة والتميز لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقدم المجلس شكره للمؤسسة على جهودها في دعم رواد الأعمال المواطنين وتبني مشاريعهم الاقتصادية.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية حول تطوير المظهر الحضري في مختلف مدن ومناطق الشارقة والمتعلقة بالمباني المهجورة والآيلة للسقوط.

وضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة الكريمة لمواطني إمارة الشارقة وتوفير الأمان والاستقرار الأسري، اعتمد المجلس التنفيذي الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية بالإمارة لعام 2021، والبالغ عددها 1110، توزعت على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021، وسيناقش فيها سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

كما ناقش المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة متخذاً بشأنها القرارات المناسبة.