الامارات | "التربية" تحدد إجراءات نقل الطلبة بين المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تحدد إجراءات نقل الطلبة بين المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم إجراءات النقل بين المدارس الحكومية، لتنظيم عملية النقل للعام الدارسي المقبل، حيث يتطلب موافقة من الوزارة بعد التأكد من توافر شاغر في المدرسة المنقول إليها، مع مراعاة الموقع الجغرافي للمدرسة وسكن الطالب.

وأفادت الوزارة في تعميم أصدرته، أخيراً، بأنه لن يتم نقل الطالب في النظام "نظام الوزارة" إلا بعد استكمال الإجراءات من قبل ولي أمره، في حال توفرت الشواغر في المدرسة المنقول إليها، مشيرة إلى أن المدة المتاحة لإجراء عملية النقل هي أسبوع واحد.

ودعت التعميم أولياء أمور الطلبة الراغبين في الانتقال إلى مدارس بر دبي، لمراجعة الوزارة، إذ إن النقل والتسجيل في هذه المدارس من صلاحية الوزارة، ويتطلب أن يوفر ولي أمر الطالب للانتقال إلى إحدى مدارس بر دبي رسالة عدم ممانعة من المدرسة المنقول إليها، وصورة من "عقد الإيجار/ ملكية المنزل"، وصورة من شهادة الفصل الدراسي الأول أو صورة من صفحة الطالب الإلكترونية، للتأكد من رصد درجات الطالب، إضافة إلى ملف الطالب من مدرسته السابقة وتسليمه للمدرسة المنقول إليها، ورسالة الانتقال بين المدارس.

وفي حال رغب الطالب في الانتقال من إحدى مدارس بر دبي إلى مدرسة اخرى، سواء كانت حكومية أو خاصة، فإنه مطالب بتقديم رسالة عدم ممانعة من المدرسة المنقول إليها وتسليمها للمدرسة المنقول منها، كما يسلم ولي أمر الطالب إفادة "عدم ترك الدراسة" في حال الانتقال لمدارس المنهاج الاجنبي، ويسلم ولي أمر الطالب إفادة "لمن يهمه الأمر/ الانتقال بين المدارس" في حال انتقال الطالب لمدارس المنهاج الوزاري.

من جهة أخرى، بدأت المدارس تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني، للطلبة أمس، بإجراءات احترازية مشددة للوقاية ضد فيروس "كوفيد 19".

وأفاد مدير مدرسة أبو سعيد الخدري للتعليم الأساسي - حلقة ثانية بنين، علي حمد البدواوي، بأن المدرسة وضعت خطة لتوزيع الكتب على الطلبة، تتضمن إجراءات السلامة، وتلزم الطلبة وأولياء أمورهم اتباع إجراءات عدة، أهمها الانتظار في السيارات الخاصة في ساحة المدرسة، حتى يتم استلام الكتب من قبل فريق العمل، والالتزام بلبس الكمامة والقفازات، مع ضرورة حضور ولي أمر الطالب أو من ينوب عنه لاستلام الكتب، وإبراز هوية الطالبة وهوية ولي أمره، والدخول من إحدى بوابات المدرسة والخروج من الأخرى، على أن يكون موعد استلام الكتب من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة صباحاً.

وأضاف أن المدرسة اتخذت هذه الإجراءات بناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم، لضمان سلامة المجتمع المدرسي ووقايته من الإصابة بفيروس "كورونا"، داعياً ذوي الطلبة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حماية لهم ولأسرهم، وتسهيلاً لتسليم الكتب بشكل سلسل.

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